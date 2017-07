SAN FRANCISCO – A pair of antitrust class actions filed Friday in federal court accuse big German automakers – BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Porsche and Daimler – of colluding on technology development since the 1990s, allowing them to charge premium prices without the cost of independent innovation.

Gabriel Briscoe, et al. v. Bayerische Motoren Werke AG; BMW North America LLC; Volkswagen AG; Volkswagen Group of America LLC; Audi AG; Audi of America LLC; Dr. Ing h.c. F. Porsche AG; Porsche Cars of North America Inc; Daimler AG; Mercedes-Benz USA LLC

Steven Lewis; Travis Burton v. BMW AG; BMW North America LLC; Volkswagen AG; Volkswagen Group of America Inc; Audi AG; Audi of America LLC; Dr. Ing h.c. F. Porsche AG; Porsche Cars of North America Inc; Daimler AG; Mercedes-Benz USA; Mercedes-Benz Vans LLC: Mercedes-Benz US International; Robert Bosch GmBH; Robert Bosch LLC

