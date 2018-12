SANTA ANA, Calif. — Twenty plaintiffs claim Gexcrypto Corp. et al. defrauded them in a $400 “initial coin offering” bitcoin Ponzi scheme, in Orange County, Calif., Superior Court; click headline to see the defendants.

Here are the defendants: Angelica Bergonio Ryan, aka Angelica B. Ryn; Jason Ryn; Teresita Ryn; Melchor A. Deleon Jr. dba Gexcrypto, aka Gex, aka Gexcrypto Corp., aka Gexcrypto Global Trading Corp.; Gexcrypto, aka Gex, aka Gexcrypto Corp., aka Gexcrypto Global Trading Corp.; Gexcriypto; Gex; Gexcrypto Corp.; Gexcrypto Global Trading Corp.; Does.

